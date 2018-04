Bundesliga: Le Bayern corrige Monchengladbach

Le Bayern Munich, déjà sacré champion d'Allemagne il y a une semaine, a corrigé Monchengladbach (5-1) ce samedi lors de la 30e journée de Bundesliga. Les visiteurs ont pourtant ouvert le score par Drmic (9e), face à une équipe en partie remaniée où Tolisso était titulaire.

Wagner a répliqué d'un doublé (37e et 41e). Derrière, Alcantara (51e), Alaba (68e) et Lewandowski (82e) ont aggravé la marque, offrant un beau spectacle à leur public. Au classement, le Borussia est huitième et s'éloigne des places européennes. Le club bavarois augmente son extraordinaire capital (75 points).