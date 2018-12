Après cinq victoires de rang, quatre en Bundesliga et une face à l’OM, jeudi en Ligue Europa, Francfort a été surpris à domicile par Wolfsburg (1-2), dimanche.

Kevin Trapp et ses coéquipiers sont dépassés par Leipzig et le Bayern et se retrouvent 5e.

Mehmedi (31e) et Ginczek (68e) ont marqué pour les Loups, désormais 8e, alors que Jovic a sauvé l’honneur (87e) pour sa 10e réalisation en championnat.