Bayern Munich: Un coup dur pour la fin de saison...

Blessé depuis dimanche dernier, Arturo Vidal a subi ce mardi une arthroscopie du genou droit qui le privera malheureusement de la fin de saison. Le milieu de terrain international chilien ratera donc non seulement les demi-finales de Ligue des champions face au Real Madrid les 25 avril et 1er mai, mais aussi une hypothétique finale.

Et si les Bavarois sont d'ores et déjà assurés du titre de champion d'Allemagne, ils ne pourront pas compter sur l'ancien Turinois pour leur fin de parcours en Coupe, notamment sur les terres du Bayer Leverkusen ce mardi soir en demies, et en finale contre Schalke 04 ou l'Eintracht Francfort si qualification il y a.