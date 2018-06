Yoka tient la distance

Tony Yoka continue sa route avec un nouveau succès au compteur. Le champion olympique à Rio de Janeiro en 2016 est venu à bout de Dave Allen, ce samedi soir au Palais des Sports de Paris. Le Français signe ainsi une cinquième victoire en autant de combats dans sa "Conquête" pour devenir champion du monde des poids lourds.

Après quatre victoires en autant de combats professionnels face à de modestes adversaires, Tony Yoka montait en gamme face à Dave Allen. Un cinquième challenger plus coriace sur le papier malgré un embonpoint non dissimulé, notamment lors de la pesée. Un Britannique de 26 ans avec un bilan de 18 succès en 23 combats et classé au 105e rang mondial par BoxRec.

"Cet instinct de tueur"

Réputé pour sa faculté à encaisser les coups sans broncher, Dave Allen a été dominé par Tony Yoka mais a su résister. Appliqué, le Français n'a pas forcément fait le show comme précédemment. Il a dépassé les six rounds pour la première fois mais ne voulait pas aller jusqu'à une décision des juges. Le Tricolore l'a prouvé en accélérant brutalement la cadence lors de la 10e et dernière reprise. Une série de coups efficace qui a provoqué l'arrêt, peut-être un peu prématuré, de l'arbitre avant la limite.

"C'est un boxeur féroce qui va loin dans les rounds, qui encaisse beaucoup, a confirmé Yoka au micro de Canal+. Je remercie tout le monde, ça fait plaisir de vous avoir. Lui voulait me pousser loin dans les rounds, je voulais lui montrer que j'étais capable et que j'avais toujours cet instinct de tueur, même au dernier round. Je ne voulais pas gagner aux points." Un bon combat, trois jours après son passage devant l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). Faut-il y voir un lien avec la conclusion du boxeur ? "On ne va pas me revoir avant un petit bout de temps", a-t-il mystérieusement annoncé.