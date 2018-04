Votre programme boxe

Trois combats très excitants à suivre en direct de New York. L’ancien champion du monde des Super-Welters, le Texan Jermall Charlo (26 victoires) s’attaque au titre WBC par intérim des poids moyens. Face à lui, le Californien Hugo Centano Junior (26 victoires, 1 défaite).



L’Américain Gervonta Davis (19 victoires dont 18 par K.O.) surnommé le Mini-Tyson en raison de son terrible punch tentera de s’emparer de la ceinture WBA des Super-Plumes contre l’expérimenté Argentin Jesus Cuellar (28 victoires, 2 défaites)

Et enfin, l’enfant terrible de la boxe américaine, Adrien Broner (33 victoires, 3 revers) défiera son compatriote Jessie Vargas. Broner connait de nombreuses démêlés avec la justice et la police mais à 28 ans, ce quadruple champion du monde sait qu’il n’a plus le droit à l’erreur sur le ring.

Jérôme Bigot recevra comme invités Michel Soro, actuel champion WBA par intérim des Super-Welters et Franck Petitjean, challenger au titre européen des Super-Légers.