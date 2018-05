Moyens: Golovkin conserve ses ceintures contre Martyrosian

Il n'y a eu aucun suspense. Opposé à l'Américain Vanes Martyrosian, Gennady Golovkin n'a pas attendu longtemps pour remporter son combat dans la nuit de samedi à dimanche et ainsi conserver ses ceintures WBA, WBC et IBF chez les poids moyens.

Le boxeur kazakh a en effet mis KO son adversaire du soir, qui remplaçait le Mexicain Saul Alvarez suspendu pour dopage, dès la deuxième reprise.

Interrogé après son combat sur la possibilité d'affronter Alvarez, "Triple GGG" a répondu très simplement. "Absolument, je suis prêt", a expliqué le boxeur de 36 ans au micro d'ESPN.

Gennady Golovkin lands a barrage of punches on Vanes Martirosyan in the 2nd round to knock him out in his first fight since Canelo. #GGG pic.twitter.com/BKUo9mp1dO