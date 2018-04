Tony Yoka passera devant l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) le 20 juin, comme nous l'apprend L'Equipe.

Yoka avait demandé un report de la date initiale, prévue au 7 juin, et l'a donc obtenu.

Déjà puni d'un an de suspension avec sursis le 12 décembre après ses trois "no show" sur la période juillet 2016-mars 2017, le boxeur français encourt entre un et deux ans de suspension ferme.