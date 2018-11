Championnat WBA des Super-Moyens : Saul «Canelo» vs Alvarez-Rocky Fielding

Le Mexicain Saul « Canelo » Alvarez à 28 ans est la star numéro 1 de la boxe. Et depuis peu, c’est aussi le sportif ayant signé le plus gros contrat de l’histoire : 320 millions d’Euros sur 5 ans pour 11 combats. Dans la nuit du 15 au 16 décembre en direct sur beIN SPORTS, Canelo (50 victoires dont 34 par K.O. pour 1 défaite et 2 nuls) fera ses grands débuts dans la mythique salle new-yorkaise du Madison Square Garden. Et après avoir été champion du monde en Super-Welters et en Moyens, il s’attaquera à une nouvelle catégorie : celle des Super-Moyens face au champion WBA, l’Anglais Rocky Fielding (27 victoires dont 15 par K.O. pour 1 défaite). Après ces 2 affrontements titanesques contre Gennady Golovkin ( déjà en exclusivité sur beIN SPORTS), « Canelo » partira favori contre Fielding. Mais le Mexicain devra trouver la solution face à un adversaire plus grand de 10 centimètres et doté d’une allonge supérieure de 12 centimètres.

A l’affiche aussi de la réunion de New York, le puncheur canadien David Lemieux (peut-être le futur adversaire de Canelo en mai 2019) sera confronté au boxeur des Bahamas, Tureano Johnson. Le champion IBF des Super-Plumes, l’Américain Kevin Farmer défendra lui son titre contre le boxeur du Costa Rica, Francisco Fonseca

Commentaires : Richard Sette et Zakaria Attou.