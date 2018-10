FFBB: Diaw intègre le staff des Bleus

Retraité des parquets depuis début septembre, Boris Diaw va bientôt reprendre du service. La fédération française de basket-ball a annoncé mardi l’intégration de l’ex-capitaine emblématique des Bleus au sein du staff du sélectionneur tricolore Vincent Collet.

L’ancien ailier-fort (36 ans) occupera le poste de manager général adjoint à compter de janvier 2019 et épaulera donc Patrick Beesley. "Il sera en charge des relations avec les joueurs du Team France et leurs clubs respectifs, notamment en NBA et en Euroligue", indique la FFBB.

Celui qui compte 247 sélections en équipe de France "poursuivra également la mise en œuvre des relations avec la NCAA et les universités américaines et interviendra au Centre fédéral (CFBB) à l’Insep", là où tout a commencé pour lui et ses amis Tony Parker et Ronny Turiaf.