Collet reste sur ses gardes

Il ne manque plus grand-chose aux Bleus pour composter leur billet pour la Coupe du monde 2019. Une victoire sur leurs quatre derniers matches suffira. En fonction des autres résultats, elle pourrait même ne pas être nécessaire. "Mais il vaut mieux ne rien attendre et que la qualification vienne de nous, en nous imposant face aux Tchèques ou aux Bulgares", affirme Vincent Collet sur le site de la FFBB, avant ces deux rencontres à Pardubice (30 novembre) et Limoges (3 décembre).

"Il faut retirer l'idée de la tête des gens qui pensent que nous sommes déjà qualifiés, ce n'est pas vrai, prévient le sélectionneur de l’équipe de France. Mieux vaut ne pas attendre les derniers matches en février (face à la Finlande et la République tchèque), nous qualifier le plus rapidement possible et nous éviter une pression inutile. Surtout lorsqu'on voit la difficulté que nous avons à rassembler les joueurs." Un problème récurrent depuis la mise en place du nouveau calendrier de la Fiba.

Une cascade de forfaits

Si la plupart des joueurs de NBA et d’Euroligue avaient pu répondre présent cet été, ce n’est pas le cas pour ce dernier rassemblement de l’année. Pis, le staff tricolore a aussi dû déplorer de nombreux forfaits (Moustapha Fall, Charles Kahudi, Louis Labeyrie, Sekou Doumbouya, Amine Noua). "Quand on voit l'équipe que nous avons annoncée il y a quelques semaines, et celle qui est finalement réunie, on a dû faire face à de nombreux forfaits et ce n'est plus du tout la même", déplore Vincent Collet.

"C'est pour ça que ce serait vraiment bien de terminer le travail le plus vite possible, enchaîne-t-il. Il va falloir qu'on apprenne à un tiers de l'effectif nos systèmes de jeu, notre façon de défendre, et tout ça dans un temps très court, avec à peine trois jours d'entraînement avant la première rencontre. On aurait pu peaufiner un peu notre jeu et se concentrer sur les Tchèques, mais nous allons devoir repartir de zéro avec ceux qui rejoignent le groupe afin qu'ils puissent s'intégrer dans le collectif."