Le tenant du titre est tombé ce samedi à Shanghai. Un petit événement en soi d’autant plus retentissant quand il s’agit de Roger Federer et alors que ce dernier était censé rejoindre Novak Djokovic en finale pour la grande explication. Comme à l’US Open le mois dernier, le Suisse a manqué son rendez-vous avec le Serbe, coupé dans son élan rendu prometteur par sa performance la veille contre Kei Nishikori par un Borna Coric que l’on n’attendait pas forcément à pareille fête.

Bien plus tranchant dans l’échange et fort d’une première balle incisive passée dans 78% des cas, le Croate appelé à affronter les Bleus fin novembre en finale de la Coupe Davis n’a clairement pas volé sa victoire du jour – la deuxième de rang face au maestro qu’il avait déjà dominé en finale du tournoi de Halle quatre mois plus tôt. A l’amorce de chacun de des deux sets, le Bâlois a concédé sa mise en jeu, se révélant totalement impuissant ensuite pour renverser la vapeur.

C’est bien simple, jamais Roger Federer ne s’est procuré la moindre opportunité de break dans cette rencontre, inscrivant tout au plus deux points sur les jeux de service adverses. Du haut de ses 21 ans, Borna Coric en face a fait preuve d’une grande maîtrise et d’un redoutable sang-froid, jusqu’à cette première balle de match qui aura été la bonne après 1h14 d’échanges seulement (6-4, 6-4). Reste à savoir comment le jeune homme se comportera pour sa première finale en Masters 1000 dimanche. Face à ce vieux briscard de "Djoker" qui lundi pointera au deuxième échelon mondial, à quelques encablures de Rafael Nadal et devant Roger Federer…