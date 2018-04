Tennis - ATP / Barcelone : La folle série continue pour Nadal

Et un record de plus dans l'escarcelle déjà si bien remplie de Rafael Nadal ! Le Majorquin, débarrassé des obstacles Nishikori et Djokovic, censés lui barre la route vers un 11e titre dans ce tournoi de Barcelone, avant même de pénétrer sur le court à son nom de la Pista Rafa Nadal, a donc effacé le record d'un certain Ilie Nastase, qui datait de 1973, avec ses 37e et 38e sets de rang sur terre battue. Il y a 45 ans, le Roumain s'était arrêté cette année-là à 36 manches de rang, entre les tournois de Florence et Rome.

Open Era record consecutive sets won on clay...



38 - @RafaelNadal (2017 Roland Garros to 2018 Barcelona)



34 - Nastase (1973 Florence to Rome)#bcnopenbs pic.twitter.com/HNiDRR63u8 — Tennis TV (@TennisTV) 25 avril 2018

Nouvelle marque référence sur la surface pour laquelle Nadal a dû s'employer, plutôt contre toute attente, face à son modeste compatriote, Roberto Carballes Baena, qui n'émarge qu'au 77e rang mondial et aura pourtant su opposer au patron une résistance plus que méritoire, ne s'inclinant qu'après 1h51 de jeu et 2 sets accrochés (6-4, 6-4). Peut-être l'opposition la plus consistante offerte à Rafa depuis le début de la saison sur terre. A l'image de ce premier break dès l'entame du match ou encore de ce débreak dans la seconde manche, pour revenir à 3-3, puis encore de cette balle de match sauvée.

Mais il en faut tellement plus pour espérer ne serait-ce que bousculer "Le Taureau de Manacor", n°1 mondial lancé vers un nouveau couronnement en terre catalane. Un autre Espagnol, Guillermo Garcia-Lopez, bénéficiaire de l'abandon de Nishikori, lui fera face en 8e de finale.