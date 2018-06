Richard Gasquet a parfaitement négocié ses premiers pas sur le gazon de 's-Hertogenbosch.

En quarts de finale, Gasquet affrontera le vainqueur de Jaziri-Tsitsipas.

Centre court - @richardgasquet1 gets the win vs. Evgeny Donskoy : 6-2,6-2. #LibemaOpen pic.twitter.com/413NGLsM0J