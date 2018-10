Opposé jeudi à Malek Jaziri, un vétéran tunisien de 34 ans qui pointe cette semaine au 61e rang du classement ATP, l’Allemand, numéro 5 mondial, s’est incliné en trois manches et un peu plus de 2h30 de jeu (7-6[4], 2-6, 6-4).

Jaziri, qui a aussi fait le show, s’offre sa troisième victoire de l’année contre un Top 5, après celles contre Marin Cilic et Grigor Dimitrov, et affrontera Nikoloz Basilashvili au prochain tour.

Showtime from Jaziri!



Even opponent Zverev loved this one...#ChinaOpen pic.twitter.com/iX6Yy3oNu1