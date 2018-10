Le Géorgien de 26 ans décroche ainsi le deuxième titre de sa carrière, le deuxième ATP 500 après sa victoire à Hambourg cet été.

Il occupera lundi son meilleur classement (23e).

Basilashvili Reigns In Beijing!



The wins three straight games to stun Juan Martin del Potro 6-4, 6-4 and capture his second of the season in Beijing. pic.twitter.com/Gz4R4QVExV