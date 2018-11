Zverev ira défier Federer !

Il restait une place à prendre dans le dernier carré du Masters, et Alexander Zverev ne s'est pas gêné pour la prendre, en dominant en deux sets John Isner (7-6 [5], 6-3). Avec les deux grands favoris du tournoi (Djokovic et Federer), et l'homme en forme du moment (Anderson), on retrouvera donc en demi-finales le plus jeune joueur du plateau (21 ans et 7 mois), premier allemand à rallier le dernier carré du tournoi des maîtres depuis Rainer Schuettler en 2003, et plus jeune joueur à le faire depuis Juan Martin del Potro en 2009.

"C'était un match serré, a réagi sur le court un Zverev qui en est désormais 5 victoires en 6 matches face à Isner. Face à lui, ça se joue à quelques points. J'ai très bien joué dans le tie-break." Pour le n°5 mondial, la recette pour battre le géant américain, c'était surtout de très bien servir. Il a sauvé la seule balle de break à laquelle il a fait face, dans un moment crucial (5-6 dans le premier set), d'une grosse première. Dix-huit de ses 25 coups gagnants ont été des aces (il en a d'ailleurs réussi 7 de plus que son adversaire), et Zverev a même servi plus fort qu'Isner en première balle (215,6 km/h en moyenne, contre 214). "J'essaye de prendre du muscle, même si ça ne se voit pas trop, s'est amusé le grand Allemand. Peut-être que ça va venir."

En attendant, Zverev, vainqueur cette année de deux Masters 1000 (Rome, Toronto), est assuré de terminer avec le plus grands nombres de victoires sur le circuit ATP cette année (56, 57 ou 58). Même s'il fait partie des joueurs qui trouvent que la saison est bien trop longue, le grand "Sascha" a l'air encore frais. Il vaudrait mieux car il lui faudra revenir sur le court samedi après-midi pour défier Roger Federer. C'est le Suisse qui mène 3-2 dans leurs confrontations depuis sa victoire ici-même l'an passé, en phase de poules, face à l'Allemand. Ça n'avait pas été simple (7-6 [6], 5-7, 6-1). Et ça promet du beau spectacle dans un Masters qui, pour le moment, manque cruellement de suspense avec un seul petit match en trois sets.