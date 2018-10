Vienne: Monfils convaincant contre Johnson

L'annonce du possible forfait pour le Masters 1 000 de Paris-Bercy manque d'autant moins d'étonner que Gaël Monfils, après sa finale perdue à Anvers le week-end dernier, s'st qualifié ce mercredi pour les 8e de finale du tournoi de Vienne en disposant de l'Américain Steve Johnson en 3 sets et 1h44 de jeu (4-6, 6-3, 6-2). Surpris sur son seul break concédé dans la première manche, 'La Monf' a offert par la suite de belles garanties en termes de jeu, à l'image de cette qualité de service, illustrée par ses 18 aces et 74 % de premières balles sur l'ensemble de la rencontre, mais aussi, et c'est ce qui était sans doute le plus scruté sur ce match, une condition physique qui n'a fait visiblement qu'aller crescendo. Pour voir le Français finir le plus fort et s'offrir le droit d'affronter au prochain tour un autre Américain, en la personne de John Isner, tête de série n°4, qui a connu mille difficultés pour écarter le lucky-loser britannique Cameron Norrie après 2h19 de lutte acharnée (6-7 [1], 6-4, 7-6 [7]).





2008 Vienna finalist @Gael_Monfils comes back to defeat Steve Johnson 4-6 6-3 6-2!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/yojmxZw65q — Tennis TV (@TennisTV) 24 octobre 2018