Vienne: Anderson rejoint Nishikori en finale

Au terme d’une longue bataille contre Fernando Verdasco, Kevin Anderson s’est qualifié pour la finale du tournoi de Vienne, samedi (6-3, 3-6, 6-4 en 2h29 de jeu). Le Sud-Africain, tête de série numéro 2 sur cet ATP 500, défiera Kei Nishikori dimanche. En l'emportant, il s'assurerait une place aux Masters, à Londres.

.@KAndersonATP gets it done at the @ErsteBankOpen, winning a 6-3, 3-6, 6-4 nail-biter over Fernando Verdasco for a place in the final!



Are you liking what you're seeing from the this week? pic.twitter.com/GeWXeOqwMc