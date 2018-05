A trois semaines et demi de Roland Garros, Jo-Wilfried Tsonga est forfait pour les tournois de Madrid (du 6 au 13 mai) et Rome (du 14 au 22 mai) selon L'Equipe. Blessé au ménisque début mars, le Manceau ne s'est pas estimé suffisamment rétabli pour disputer ces deux Masters 1000 et ne sera pas, sauf surprise, tête de série sur l'ocre parisien si toutefois il parvenait à participer au tournoi. Tsonga est pour l'heure 36e au classement ATP.