Tokyo: L'incroyable semaine de Medvedev

Daniil Medvedev a remporté ce dimanche le tournoi de Tokyo en battant en finale la star locale Kei Nishikori, en deux petits sets (6-2, 6-4), et décroche le plus beau titre (ATP 500) de sa carrière.

Le Russe a réalisé une semaine exceptionnelle puisqu'il n'a perdu aucun set alors qu'il a croisé du beau monde (Schwartzman, Klizan, Raonic, Shapovalov et donc Nishikori).

C'est la deuxième fois de la saison, après Sydney en janvier, que Medvedev remporte un tournoi en sortant des qualifications. Le joueur de 22 ans, qui s'est également imposé cet été à Winston-Salem, atteindra lundi le meilleur classement de sa carrière (22e).

Third final, third title in 2018 for @DaniilMedwed!



He wins his first 500-level title with a stunning 6-2, 6-4 performance over Nishikori at the @rakutenopen. pic.twitter.com/l5cGMZu4DU