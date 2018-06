Stuttgart: Pouille réussit son entrée

Lucas Pouille a franchi avec aisance son premier obstacle au tournoi de Stuttgart, où il défend son titre conquis l'an passé.

En 50 minutes (6-3, 6-4), le n°1 français a dominé le jeune Allemand Rudolf Molleker (17 ans, 303e mondial), qui avait éliminé Jan-Lennard Struff (65e) au 1er tour.

Pouille affrontera en quarts de finale l'Ouzbèk Denis Istomin.

