Rome: Nadal, et ça repart de plus belle

Cinq jours après sa fin de série subie face à l’Autrichien Dominic Thiem, à Madrid, Rafael Nadal a renoué avec la victoire. Et de quelle manière ! Pour son entrée en lice au Masters 1 000 de Rome, l’Espagnol expédie en un peu plus d’une heure de jeu le malheureux Bosnien Damir Dzumuhr (6-1, 6-0).

Face à un adversaire bien trop limité pour lui opposer une résistance digne de ce nom, celui qui est redevenu le dauphin de Roger Federer a survolé la rencontre, intouchable, et ainsi rejoint les 8e de finale de ces Internationaux d’Italie, où il sera opposé au vainqueur du match entre le jeune Canadien Denis Shapovalov et le Néerlandais Robin Haase. Un Nadal dont la partie de tableau s’est éclaircie, suite à l’élimination de Dominic Thiem, dominé plus tôt dans la journée par Fabio Fognini.

