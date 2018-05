Rome: Djokovic enchaîne bien

Deux matches et deux victoires en 2 sets : par les temps qui courent, ce n’est pas négligeable pour un Novak Djokovic en quête de repères et de certitudes. Après son entrée en matière réussie face à Alexandr Dolgopolov (), le 18e joueur mondial poursuit son chemin dans un Masters 1 000 de Rome qu’il a déjà remporté à 4 reprises par le passé (2008, 2011, 2014, 2015). « Djoko », après une entame encore quelque peu poussive, domine ce mardi Nikoloz Basilashvili en 2 sets (6-4, 6-2) et 1h17 de jeu. Le voilà désormais qualifié pour les 8e de finale, où il sera opposé à l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas, qui en perte de confiance a pris le meilleur sur l’Américain John Isner (6-7 [5], 7-6 [2], 7-6 [5]).

4-time Rome champion @DjokerNole powers past Nikoloz Basilashvili and into #ibi18 round of 16.



6-4 6-2.



pic.twitter.com/cbcpdvW6Mp — Tennis TV (@TennisTV) 16 mai 2018