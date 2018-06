Quinzième titre pour Gasquet

Le plein de confiance, à 15 jours d'un Grand Chelem qu'il affectionne particulièrement. Richard Gasquet a remporté le tournoi ATP 250 de 's-Hertogenbosch, ce dimanche. Le Français a dominé son compatriote Jérémy Chardy en finale sur le gazon des Pays-Bas. Un succès acquis en deux manches, au bout d'1h30 de match (6-3, 7-6[5]).

Après un premier set maîtrisé, le Biterrois a eu recours au tie-break pour empocher une deuxième manche plus accrochée. Mais Gasquet n'a pas tremblé à l'image d'un tournoi rondement mené face à une adversité plutôt modeste. La tête de série numéro 2 a écarté tour à tour Donskoy (76e mondial), Tsitsipas (37e) et Tomic (181e), ne concédant qu'un seul set dans tout son parcours, en demi-finale.

La dernière marche face à Chardy (classé 72e), qui n'avait plus joué une finale depuis 2009, n'a donc pas posé plus de problèmes au 30e joueur Mondial. Gasquet parvenant à glaner son premier trophée de la saison, son 15e en carrière, après une finale perdue à Montpellier dans une autre finale 100% tricolore, face à Lucas Pouille. Cette fois il n'a pas tremblé et c'est toujours ça d'engrangé, Wimbledon commençant le 3 juillet.