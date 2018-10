Tête de série numéro 1 de l'Open de Chine, du côté de Pékin, Juan Martin Del Potro a écarté aisément Filip Krajinovic en quarts de finale, vendredi (6-3, 6-0 en 1h03). L’Argentin affrontera Fabio Fognini dans le dernier carré de ce tournoi ATP 500.

@fabiofogna records a milestone win to reach the @ChinaOpen semi-finals for the second time.



