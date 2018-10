Paris-Bercy: Gasquet hors sujet face à Sock  

Apparu dans un très bon jour pour son entrée en lice à Paris-Bercy face à Denis Shapovalov, Richard Gasquet a déchanté ce mercredi pour passer totalement à côté de son match du 2e tour qui l'opposait face au tenant du titre Jack Sock, vainqueur express en 2 petits sets secs et seulement 1h17 de jeu (6-3, 6-3).

Le n°1 français a bien malgré lui totalement relancé son adversaire américain pourtant quasi inexistant cette année, tant en Grand Chelem qu'en Masters 1 000. Et sans doute motivé par la perspective d'une défaite qui lui aurait offert une sacrée dégringolade au classement ATP lundi prochain, au-delà de la 150e place. Gasquet à côté de la plaque, à l'image de ce ratio coups gagnants-fautes directes (16/29), Sock à peine plus performant (18/21) en profite pour rallier les 8e de finale, où il affrontera l'Espagnol Fernando Verdasco, bénéficiaire du forfait du n°1 mondial, Rafael Nadal.

