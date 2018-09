Murray reprendra en 2019

En difficulté avec son physique tout au long de l’année, avec seulement neuf petits matches disputés, Andy Murray a décidé de mettre un terme prématuré à sa saison.

Dans une vidéo publiée ce samedi sur son compte Facebook, l’ancien numéro un mondial britannique a expliqué qu’il participerait probablement aux tournois asiatiques de Shenzhen et Pekin, avant de se consacrer à l’entraînement. Murray indique qu’il ''a besoin d’une longue période d’entraînement et d’une remise en forme physique pour pouvoir aborder 2019 et ses tournois majeurs, dans les meilleures conditions.''

Le 308e joueur mondial en a également profité pour mettre en perspective 2018 et ce qu’il espère de 2019 : ''Les derniers mois ont été très positifs. J’ai la sensation d’avoir fait de grands pas en avant depuis mon opération de la hanche. Avec une nouvelle période d’entraînement intensif, je vais encore pouvoir faire de gros progrès.''