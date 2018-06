Murray prend une wild-card à Eastbourne

Après avoir effectué son retour à la compétition cette semaine au Queen's, où il s'est incliné au 1er tour contre Nick Kyrgios, Andy Murray est prêt à enchaîner avec un nouveau tournoi.

Le Britannique, qui n'avait plus joué depuis près d'un an en raison de problèmes à la hanche, sera la semaine prochaine à Eastbourne où il a accepté une wild-card.

Murray sera la tête d'affiche de l'épreuve où l'on retrouvera également Kyle Edmund, Feliciano Lopez et Denis Shapovalov.

Amazing news Eastbourne! @andy_murray is coming to the #NatureValleyInternational https://t.co/cL5A7YfGl0 pic.twitter.com/fAAdLJ4gC3