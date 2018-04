Monte-Carlo: Herbert passe le 1er tour

Deuxième Français à entrer en lice au Masters 1000 de Monte-Carlo après Julien Benneteau (sorti par Borna Coric), Pierre-Hugues Herbert a franchi le 1er tour en Principauté.

Issu des qualifications, l'Alsacien a bien enchaîné en remportant un gros combat face à un vrai terrien, le coriace italien Paolo Lorenzi (7-6 [7], 6-4).

Au prochain tour, Herbert aura face à lui un autre genre de client, le Bulgare Grigor Dimitrov, n°5 mondial.

What touch!! @p2hugz is connecting the dots today at #RolexMCMasters pic.twitter.com/3898b1TFe1