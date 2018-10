Monfils, ça reste encourageant

Guère épargné cette saison encore par les doutes et les blessures, Gaël Monfils a bien failli pourtant décrocher son deuxième titre de l’année, ce dimanche à Anvers, après sa victoire à Doha début janvier. Apparu exténué la veille après son beau succès en demie sur l’Argentin Diego Schwartzman, le tombeur de Jo-Wilfried Tsonga en huitième avait prévu ce dimanche d’attaquer fort pour mettre toutes les chances de son côté - "Je cherche à être agressif, je veux passer le moins de temps possible sur le terrain. Ça fait plus de cinq semaines que je suis sur la route, ça tire un peu de partout", soufflait-il alors – c’est effectivement sur la longueur que le Parisien a baissé pavillon dans cette finale…

Beaucoup plus incisif qu’un Kyle Edmund qui briguait là son tout premier trophée ATP, après sa finale malheureuse à Marrakech en avril dernier, Gaël Monfils a d’abord copieusement dominé les débats, enchaînant les coups gagnants dans le premier set pour virer en tête après une petite demi-heure d’échanges (3-6). Las, le jeune Britannique de 23 ans a fini par sortir de sa torpeur, relâchant son coup droit pour faire courir enfin son adversaire comme la veille face à un certain Richard Gasquet. Rapidement breaké dans la deuxième manche et mené 1-4, le Français, lesté par un mauvais virus depuis le début de la semaine, trouve toutefois les ressources pour recoller à 4-4. Avant de céder dans un tie-break à sens unique (7-6[2]).

Dans le set ultime, chacun des deux joueurs s’offre deux opportunités de break, seulement rien n’y fait et le natif de Johannesbourg, véritable métronome au service, pousse une nouvelle fois son expérimenté challenger au jeu décisif. Gaël Monfils s’accroche, mais ne peut finalement rien contre la détermination du 15e joueur mondial, lequel flirte avantageusement avec les lignes dans le money time (7-6 [4]). Kyle Edmund succède ainsi à... Richard Gasquet (2016) et Jo-Wilfried Tsonga (2017) au palmarès du tournoi d’Anvers, quand sa victime du jour retombe à 25% de victoires seulement dans ses nombreuses finales ATP (7 trophées pour 28 finales jouées). Reste la satisfaction des sensations retrouvées pour un Gaël Monfils qui dans un mois prétendra à une sélection en équipe de France pour une autre explication au sommet. En finale de la Coupe Davis face à la Croatie.