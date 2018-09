Il y aura un quart de finale 100% français entre Richard Gasquet et Gilles Simon au tournoi ATP de Metz. Jeudi, le Niçois a rejoint le Biterrois grâce à sa victoire sur le Serbe Filip Krajinovic, tête de série n°7. Un succès en trois manches (4-6, 7-5, 7-5) et deux heures et demie pour le Tricolore, qui a fait preuve de caractère après la perte du premier set.