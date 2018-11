Masters: Djokovic rejoint Zverev en finale

Novak Djokovic a surclassé Kevin Anderson ce samedi en demi-finale du Masters de Londres. Les échanges entre le Serbe et le Sud-Africain n’ont duré qu’une heure et quinze minutes, pour une victoire 6-2, 6-2 d’un "Nole" impressionnant de maîtrise à la relance et jamais inquiété sur son service.

Dimanche en finale, le n°1 mondial a rendez-vous avec l’Allemand Alexander Zverev, tombeur un peu plus tôt de Roger Federer. Un adversaire qu’il a nettement dominé en poule dans ce Masters (6-4, 6-1). Il briguera alors son sixième sacre dans le tournoi des maîtres, pour rejoindre alors le recordman en la matière, Roger Federer.