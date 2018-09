Mahut et Roger-Vasselin sacrés à Metz

Nicolas Mahut et Édouard Roger-Vasselin ont remporté dimanche le tournoi de Metz, après leur victoire en finale contre les frères britanniques, Ken et Neal Skupski (6-1, 7-5). Pour ERV, c'est un doublé un an après son titre aux côtés de Julien Benneteau.

Les deux Français décrochent leur premier trophée ensemble depuis plus de cinq ans, c'était en 2013 sur le gazon de Newport. Gilles Simon affronte lui l'Allemand Mathias Bachinger en finale du simple sur le court mosellan, peut-être un doublé français ce dimanche.