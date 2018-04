Houston: Kyrgios en quarts avec la meute US

Ils seront pas moins de 5 Américains présents en quarts de finale du tournoi de Houston.

Ce ne sera pas le cas toutefois de Bjorn Fratangelo, le modeste 108e mondial a pourtant mené la vie dure à Nick Kyrgios en chipant notamment un set à l'Australien, tête de série n°4, pour l'entrée en lice de ce dernier au Texas. Mais Kyrgios a su rétablir la situation en empochant les deux manches suivantes après 1h34 de jeu (6-7 [2], 6-1, 6-2). Pour retrouver au prochain tour le vétéran croate Ivo Karlovic, tombeur d'un autre Américain Denis Kudla, issu des qualifications (7-5, 7-5). Karlovic qui n'a jamais dominé Kyrgios en 4 confrontations.

Parmi la vague US, qui submerge notamment la partie haute du tableau, John Isner (n°1), vainqueur en 2013 et finaliste en 2012, n'a pas raté ses débuts en dominant sans trembler le Suisse Henri Laaksonen (6-4, 6-2), tandis que Jack Sock (n°3), vainqueur en 2015 et encore finaliste en 2016, a pris le meilleur sur Horacio Zeballos (6-4, 6-4). Isner et Sock seront opposés respectivement à leurs compatriotes Steve Johnson (n°6) et Taylor Harry Fritz.