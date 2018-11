Federer répond à Benneteau

Dimanche, sur RMC, Julien Benneteau évoquait en ces termes le favoritisme dont Roger Federer bénéficiait sur certains tournois : ''C’est normal qu’il ait des privilèges mais il y a une petite dérive''. Des mots ayant suscité de nombreux commentaires, arrivés aux oreilles du Suisse, et qui a tenu à y répondre au sortir de sa victoire sur Dominic Thiem (6-2, 6-3, 2e journée du groupe B), lors du Masters de Londres : ''On me demande parfois si je préfère jouer le lundi ou le mardi, en journée ou en soirée. Parfois c’est mon agent à qui l’on pose directement la question. Mais par exemple, lors de l’US Open, j’ai demandé à jouer le lundi, et on m’a fait jouer le mardi soir. En résumé, c’est vrai que parfois, on vient me demander, mais parfois non. Pour être clair, beaucoup de ce que j’ai entendu ces derniers jours n’est pas vrai.''