Federer: "Je peux encore gagner"

Lauréat de l’Open d’Australie et des tournois de Rotterdam, Stuttgart et Bâle cette année, Roger Federer a connu une saison 2018 certes moins prolifique que la précédente qui l’avait vu triompher à Melbourne, Indian Wells, Miami, Halle, Wimbledon, Shanghai et Bâle, mais l’intéressé n’en est pas moins satisfait de l’exercice écoulé, lui qui à cette occasion a notamment retrouvé le trône six semaines durant.

"Un jour, Pete Sampras a dit: ‘Si tu gagnes un Grand Chelem, c’est une bonne saison’. J’ai très bien commencé, super bien joué en Australie. Alors forcément je me réjouis d’y retourner dans deux mois, dixit le maestro suisse, ce samedi après sa défaite devant Alexander Zverev en demi-finale du Masters, en conférence de presse. La deuxième moitié de la saison aurait pu être un peu mieux, peut-être, mais je suis content d’avoir pu m’offrir des chances dans cette seconde partie aussi. J’ai perdu quelques matches serrés qui auraient peut-être pu tourner autrement. A Wimbledon et Bercy notamment."

La 100e en ligne de mire

Pour expliquer cette baisse de régime à la mi-saison, Roger Federer rappelle qu’il a été handicapé par une blessure à la main droite de longs mois durant. "Ça ne doit pas être une excuse mais j’ai eu cette blessure à la main et ça m’a certainement parfois coupé dans mon élan, souffle-t-il, ainsi relayé par Le Matin. J’ai quand même bien joué dans ces circonstances à Stuttgart et Halle. Ce problème à la main, je l’ai ressenti longtemps. Même un peu ici, d’ailleurs. Mais ça s’est amélioré tout au long de la saison. J’espère qu’après les vacances ça aura complètement disparu."

Aussi le Bâlois se veut-il confiant et ambitieux pour la suite, lui qui briguera en 2019 un 100e trophée en carrière. "Tant pis pour le 100e titre cette fois. Je vais continuer à respirer même si je ne l’obtiens pas, note l’homme aux 20 sacres majeurs. Là, je suis forcément déçu parce que je pense que j’étais tout près de la victoire ici. Mais en même temps, ça me prouve que je peux continuer. Je peux encore gagner. C’est motivant, d’une certaine façon. Dans l’ensemble je suis content de ma saison. Il y a plein de points positifs. Alors je suis excité à l’idée de revenir la saison prochaine !" Rendez-vous est pris.