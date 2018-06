Classement ATP: Nadal sous la menace de Federer

Rafael Nadal a beau avoir remporté un nouveau titre à Roland-Garros, il n’en demeure pas moins un numéro un mondial très fragile. Si ce 11e sacre à Paris lui permet de conserver sa première place, il reste sous la menace de Roger Federer, qu’il ne devance que de 100 points et qui pourrait le dépasser en cas de finale à Stuttgart où le Suisse effectue sa grande rentrée.

Dans leur sillage, si Alexander Zverev (5965 points), demi-finaliste à Paris, conserve sa troisième place, Juan Martin Del Potro (5080 points), lui aussi dans le dernier carré, progresse de deux places pour occuper le quatrième rang. Suivent Marin Cilic (4950 points) et Grigor Dimitrov (4870 points), qui perdent chacun un rang, puis Dominic Thiem (3835 points) qui gagne au contraire une place grâce à sa finale Porte d’Auteuil. Kevin Anderson (3635 points), David Goffin (3110 points) et John Isner (3070 points) complètent le Top 10.

La plus belle progression de la semaine est évidemment à mettre à l’actif de Marco Cecchinato désormais 27e après un bond en avant de 45 places tandis que chez les Français, c’est évidemment la soupe à la grimace. Numéro un tricolore, Lucas Pouille pointe au 17e rang après un recul d’une place tandis qu’Adrian Mannarino et Richard Gasquet émargent aux 25e et 30e places. Gael Monfils perd, lui, six places pour apparaître au 43 rang, Benoît Paire, en hausse de quatre places, pointe à la 47e place et Jo-Wilfried Tsonga est 51e.