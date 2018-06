Classement ATP: Nadal repasse devant Federer 

Une défaite en finale contre Borna Coric à Halle et Roger Federer doit à nouveau céder la première place du classement ATP à Rafael Nadal. Un chassé-croisé qui se poursuit entre les deux hommes depuis de longs mois et qui n'est sans doute pas terminé puisque l'écart entre le Suisse et l'Espagnol deux n'est que de 50 points. Pour comparaison, Alexander Zverev figure en 3e position mais à plus de 3000 points ! A noter également dans le top 10 l'inversion des positions entre Cilic, désormais 5e, et Dimitrov qui recule au 6e rang.

Du côté des Tricolores, Lucas Pouille reste le mieux classé mais glisse au 20e rang. Adrian Mannarino est 24e, Richard Gasquet 29e, Gaël Monfils 41e, Jérémy Chardy 46e, Benoît Paire 48e, Gilles Simon 53e et Jo-Wilfried Tsonga 55e...