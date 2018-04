Classement ATP: Nadal ne flanche pas

Condamné à un sans-faute ou presque tout au long de la saison sur terre battue s’il veut conserver sa place de numéro un mondial, Rafael Nadal a parfaitement ouvert les hostilités en s’imposant à Monte-Carlo. Une victoire, la onzième sur la terre battue monégasque, qui permet à l’Espagnol de toujours trôner en tête du Classement ATP, avec 100 points d’avance sur Roger Federer. Tenant du titre à Barcelone, Rafael Nadal devra donc également l’emporter en Catalogne pour rester au sommet de la hiérarchie.

Demi-finaliste à Monte-Carlo, Alexander Zverev en profite quant à lui pour remonter sur la troisième marche du classement, aux dépens de Marin Cilic, battu en quarts de finale par Kei Nishikori. Finaliste, le Japonais fait un grand bond au classement, gagnant 14 places pour se retrouver 22e. Quant à Novak Djokovic, il progresse d'un rang et pointe désormais en 12e position.

Autre bénéficiaire de cette semaine monégasque, Richard Gasquet, battu en quarts de finale, progresse de cinq places pour pointer au 29e rang. A l’inverse, Lucas Pouille, piégé d’entrée, recule de trois rangs et n’est plus que 14e tandis qu’Adrian Mannarino perd une place pour se retrouver 27e. Chez les autres Français, Jo-Wilfried Tsonga, toujours sur le flanc, poursuit son recul au classement, perdant quatre places pour pointer en 39e position et Gael Monfils et Benoit Paire émargent respectivement aux 41e et 47e rangs.