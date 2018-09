Classement ATP: Le bond en avant de Simon

Vainqueur pour la troisième fois du tournoi de Metz, Gilles Simon en profite pour signer la plus belle progression de la semaine. Grâce à ce 14e titre en carrière, le Niçois progresse de 10 places pour désormais émarger à la 29e place.

Chez les autres Français, Lucas Pouille reste le mieux classé au 19e rang, Richard Gasquet pointant à la 25e place. Plus loin, Adrian Mannarino recule d’un rang pour apparaître en 33e position et Gaël Monfils, vainqueur du challenger de Kaohsiung, gagne quatre places et est désormais 38e. Éliminé dès le premier tour pour son tournoi de rentrée, Jo-Wilfried Tsonga recule, lui, de cinq places et émarge seulement en 76e position.

Au sommet de la hiérarchie, si le podium demeure inchangé avec Rafael Nadal devant Roger Federer et Novak Djokovic, Juan Martin Del Porto et Alexander Zverev complétant toujours le Top 5, plus loin, Dominic Thiem, vainqueur du tournoi de Saint-Petersbourg, récupère la 7e place au détriment de Grigor Dimitrov.