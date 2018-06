Ciel, ce n'était pas leur mardi

Réussir deux bonnes semaines de suite, c’était un peu trop demander. On est volontairement taquins avec Lucas Pouille, mais c’est aussi en lien avec la déception qu’engendre son élimination dès le premier tour mardi à Halle, face à Stefanos Tsitsipas (6-2, 7-6). Certes, c’était le premier tour piège par excellence face au jeune Grec, appelé à pousser très rapidement les portes du top 10 mondial. Mais c’est justement ce à quoi prétend Pouille, dès à présent. Le n°1 français, 18e au classement ATP, perd pour la deuxième fois en quelques jours.

En effet, il avait aussi été dominé en demi-finales du tournoi de Stuttgart vendredi, contre Milos Raonic (6-4, 7-6). Un revers nettement plus honorable, même si Pouille était tout de même tête de série n°2 et pouvait donc prétendre, avec un peu d’ambition, à une finale contre Roger Federer. Mais entre lui et Richard Gasquet, on ne sait pas de qui il faut le plus se désoler. Car le Biterrois, brillant vainqueur du tournoi de ‘s-Hertogenbosch dimanche, en finale face à Jeremy Chardy, a sévèrement rechuté devant Florian Mayer (6-2, 6-2).

Gasquet: "Je deviens dur à battre"

Désolé, mais on ne peut s’empêcher de réutiliser la déclaration d’après-trophée de celui qui est remonté au 25e rang mondial (pour L’Equipe): "Le plus important, c’est d'être en forme physiquement. Je n'ai pas de blessure. Depuis Miami, il n'y a pas eu de merde, à part un peu à Rome. Dans cette situation, je deviens dur à battre. Il n'y a pas toujours Rafael Nadal et Roger Federer en face. Je suis capable de gagner des tournois, de faire de belles semaines." Ce "Je deviens dur à battre" risque malheureusement de suivre d’un peu trop près notre "Richie" national…

Puisqu’il n’y a pas de raison de parler uniquement des mauvaises nouvelles, signalons la nouvelle magnifique performance de Julien Benneteau contre Tomas Berdych au Queen's (7-5, 3-6, 6-3), la victoire de Chardy face à Tim Smyczek (6-4, 6-2) ou encore, pour revenir à Halle, le succès consistant de Benoit Paire contre Steve Johnson (7-5, 7-6). Il faut dire qu’il y avait une belle carotte au bout: un certain Roger Federer au deuxième tour. Chez les filles, Caroline Garcia et Alizé Cornet ont toutes les deux lâché un set mais se sont imposées, respectivement à Majorque – où Caroline Garcia est tête de série n°1 - devant Su-Wei Hsieh (7-6, 1-6, 6-4) et à Birmingham face à Ekaterina Makarova (5-7, 6-4, 6-1). Pour les deux, c’était la reprise sur herbe après Roland-Garros.