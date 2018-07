Bastad: Moutet sort des qualifs

Il y aura deux Français en lice cette semaine sur la terre battue de Bastad. Richard Gasquet, tête de série n°4 du tournoi, a été rejoint par Corentin Moutet (19 ans, 117e), qui s'est extirpé des qualifications en dominant le Chilien Christian Garin (6-2, 4-6, 6-3).

C'est terminé en revanche pour Calvin Hemery, défait par le Tchèque Zdenek Kolar (6-2, 6-1).

Ready for MD at #swedishopen

S Bolleli d. V Galovic 64 62

J I Londero d. H Laaksonen 76(6) 64

Z Kolar d. C Hemery 62 61 pic.twitter.com/NPos9wsTR6