Bastad: Gasquet réussit son entrée

Richard Gasquet a bien négocié son entrée en lice sur la terre battue de Bastad. Tête de série n°4, le Biterrois a écarté l'Autrichien Gerald Melzer, malgré la perte du premier set (1-6, 6-3, 6-1).

Déjà qualifié pour les quarts de finale, Gasquet sera opposé au jeune Norvégien Casper Ruud (19 ans, 147e), qui a de son côté dominé le tenant du titre David Ferrer (7-5, 6-2).

Upset by @CasperRuud98 dismissing defending champion @DavidFerrer87 75 62 at the #swedishopen. Can he go all the way the young Norwegian? @nextgenfinals @ATPWorldTour pic.twitter.com/JIldhQwJ65