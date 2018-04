David Goffin est passé près de la catastrophe mardi, pour son entrée en lice au deuxième tour du tournoi de Barcelone.

Le Belge, 10e mondial et tête de série n°4, était mené un set et deux breaks face à Marcel Granollers, sauvant même une balle de match. Et le 129e joueur mondial n'a pas su conclure, s'inclinant finalement 4-6, 7-6, 6-2.

Goffin restait sur une défaite en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, contre Grigor Dimitrov (6-4, 7-6).