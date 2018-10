Bâle: Federer a traîné

Roger Federer est apparu un peu rouillé mardi au premier tour de "son" tournoi de Bâle.

Le numéro 3 mondial, vainqueur à huit reprises dans sa ville natale, a eu besoin de trois manches et de 2h10 de jeu pour venir à bout de Filip Krajinovic (6-2, 4-6, 6-4).

Il tentera de glaner une 17e victoire consécutive sur ses terres au deuxième tour, contre Jan-Lennard Struff.

