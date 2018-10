Auteur d’une très bonne première partie de saison, avec à la clef de belles victoires à Melbourne et à Rotterdam notamment, Roger Federer n’a plus triomphé sur le circuit depuis son sacre à Stuttgart en juin dernier. C’est à cette période, précisément, que l’intéressé s’est blessé à la main droite. Un mal qu’il révèle ce dimanche seulement dans un entretien accordé au journal suisse SonntagsZeitung. "Je me suis blessé à une main au début de la saison sur gazon. Et cela a eu plus de conséquences que je ne le pensais..."

"Cela ne doit pas constituer une excuse, mais cela a eu une influence négative sur mon coup droit"

"J'ai traîné cette douleur pendant environ trois mois, développe-t-il. Cela ne doit pas constituer une excuse, mais cela a eu une influence négative sur mon coup droit, surtout lors de la finale de Halle (qu’il a perdue contre Borna Coric, ndlr), et plus tard à Wimbledon aussi (où il s’était incliné dès les quarts de finale au profit de Kevin Anderson, ndlr)." Si l’on en croit ses propos, le Bâlois était donc encore diminué à Cincinnati (défaite en finale contre Novak Djokovic mi-août) mais aussi à l’US Open, où John Millman l’a stoppé dès les huitièmes début septembre.

Même à Shanghai, où Borna Coric, encore lui, l’a évincé aux portes de la finale il y a dix jours, le Suisse n’était pas totalement rétabli a priori. "J'ai parfois ressenti des douleurs lors des dix premières minutes de l'échauffement d'un match... Mais maintenant, je peux lâcher mon coup droit normalement sans penser à ma main", précise-t-il cependant. C’est donc un Roger Federer en pleine possession de ses moyens qui s’apprête à prendre part au tournoi de Bâle, chez lui, dès mardi face au Serbe Filip Krajinovic. Pour un neuvième titre à domicile ?

