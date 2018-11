IAAF: Mayer finaliste de l'Athlète de l'année

L'élection aura lieu le 4 décembre, à Monaco, et elle concernera Kevin Mayer. Le Français, déjà élu athlète européen de l'année le mois dernier, figure en effet parmi les 5 finalistes pour le titre IAAF d'athlète de l'année. Une distinction que Renaud Lavillenie reste à ce jour le seul Tricolore à avoir décroché en 2014. Face au nouveau recordman du monde du décathlon figureront le perchiste suédois Armand Duplantis, le marathonien kényan Eliud Kipchoge, le sprinteur américain Christian Coleman et le spécialiste du 400 m haies qatari Adberrahman Samba.

#AthleticsAwards finalist announcement



These are the 5 finalists for the Male World Athlete of the Year 2018.



The winner will be announced live on stage on 4 December at the IAAF Athletics Awards



