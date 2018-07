Diamond League-Monaco: Guillon-Romarin améliore son RF à la perche

Le meeting de Monaco, vendredi soir (10e étape de la saison de Diamond League), a été le théâtre de plusieurs belles performances, à commencer par le record de France de Ninon Guillon-Romarin à la perche. Ses 4,75m (précédent record à 4,73m aux championnats de France) ne lui offrent pourtant que la huitième place du concours, remporté par Anzhelika Sidorova à 4,85m. Noah Lyles a porté la MPM à 19"65 sur 200m, tout comme Nijel Amos en 1'42"14 sur 800m (Pierre-Ambroise Bosse sixième en 1'44"20), Timothy Cheruiyot en 3'28"41 sur 1 500m et Soufiane El Bakkali en 7'58"15 sur 3 000m steeple. Le 100m féminin a été remporté par Marie-Josée Ta Lou en 10"89, le 110m haies par Sergueï Shubenkov en 13"07 devant Orlando Ortega (13"18) et Pascal Martinot-Lagarde (13"20). Aries Merritt est septième en 13"42, Kevin Mayer huitième et dernier en 13"82.