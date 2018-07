Diamond League-Londres: Baker vainqueur du 100M en 9"90

La course reine du 100m est revenue à Ronnie Baker, vainqueur samedi, dans le cadre du meeting de Londres, comptant pour la Diamond League.

Ronnie Baker posted 9.90 in both his heat and the final to win the Men's 100m at #LondonDL



That makes it four wins in the #DiamondLeague this season for the American.#RoadToTheFinal pic.twitter.com/951O9rcRKm