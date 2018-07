Chepkoech, record du monde !

C’est peut-être une des disciplines les plus méconnues ou inintéressantes pour le grand public, mais tout de même. On n’améliore pas un record du monde de près de 10 secondes sans que ce soit relayé comme il se doit, fût-ce sur le 3 000m steeple féminin ! Les 8’52’’78 de Ruth Jebet, réussis il y a deux ans au Stade de France, semblaient inatteignables, et pourtant ils ont été balayés, atomisés même par Beatrice Chepkoech. La Kényane, qui a semblé accélérer sans cesse, termine en 8’44’’32. Phénoménal !

"J’avais promis l’an dernier que je reviendrais, que j’essaierais de faire mieux, rappelle-t-elle, presque pas essoufflée, sur Canal+. Je l’ai fait. Dès les premiers kilomètres, je savais que j’étais sur des bases très, très rapides. J’ai continué de pousser, car il peut se passer n’importe quoi et je ne voulais pas avoir de regret. Je sentais que je pouvais battre ce record. J’ai profité des 200 derniers mètres pour continuer d’accélérer et profiter au maximum de cette course." A 27 ans, c’est plus qu’une consécration. Mais Chepkoech garde la tête froide.

"Désormais, sous les 8'40" !"

Un peu plus tard, sur le site de la Diamond League, elle a livré une analyse plus poussée, mais toujours tranquille. Et surtout très ambitieuse: "Je voulais battre le record du monde, c’était le plan au début de la saison. Je savais que la meilleure chance était à Monaco, grâce au temps et au public. Ce plan a parfaitement fonctionné. Je me suis sentie forte. Je pensais que je pouvais passer sous les 8’50’’, peut-être, mais jamais je n’aurais rêvé de ces 8’44’’. Et je suis sûre que je peux encore améliorer ce temps. Peut-être que ma prochaine cible pourrait être, désormais, sous les 8’40’’ ! C’est super de ramener ça au Kenya, je suis très fière, après six ans d’athlétisme et trois ans de steeple." Facile.

Le reste du meeting n’a pas non plus été dépourvu de belles choses, comme toujours à Monaco. Pour le côté franco-français, on notera le nouveau record de France de Ninon Guillon-Romarin, 4,75m alors qu’elle restait sur 4,73m aux championnats nationaux, il y a deux semaines. C’est déjà son quatrième record, tous cette année, après ses 4,71m en janvier, 4,72m en février, et donc 4,73m puis 4,75m en juillet. Noah Lyles, toujours autant d’appétit à 21 ans, a amélioré la MPM du 200m à 19’’65. Mention spéciale, enfin, à Daniil Lysenko et Christian Taylor, 2,40m à la hauteur et 17,86m au triple saut.